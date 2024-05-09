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        Malatya Valisi Yazıcı'dan Engelliler Haftası mesajı

        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 14:37 Güncelleme: 09.05.2024 - 14:37
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        Malatya Valisi Yazıcı'dan Engelliler Haftası mesajı
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        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yazıcı mesajında, engellilerin geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlayacak imkanların oluşturulması ve yaşamlarını kolaylaştıracak düzenlemelerin yapılmasının tüm toplumu mutlu edeceğini belirtti.

        Engelli bireylerin hayata katılmalarının önündeki engelleri kaldırmak, ekonomik ve sosyal hayatın içinde daha çok görünür olmalarını sağlamak amacıyla Malatya'da başta eğitim ve sağlık hizmetleri olmak üzere devlet tarafından verilen hizmetlerin kalitesini arttırmanın gayreti içinde olduklarını kaydeden Yazıcı, "İlimizde tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla engellilerimiz için çalışmaya, onların sorunlarını kendi problemlerimiz olarak görmeye ve çözüm yolunda onlarla birlikte yürümeye devam edeceğiz. Engelliler Haftası'nın toplumsal bilincin artmasına vesile olacağına içtenlikle inanıyor, tüm engelli bireylerimize aileleriyle huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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