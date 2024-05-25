Kale'de Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği yapıldı

Malatya'nın Kale ilçesinde Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce günümüzde yerini dijital oyunlara bırakan "istop", "çömlek", "beştaş", "gölge kovalamaca", "köşe kapmaca", "mendil kapmaca", "sek sek", "tombik", "yağ satarım bal satarım", "çuval yarışı" gibi daha birçok geleneksel çocuk oyununun yaşatılması için başlatılan çalışmalar kapsamında, İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda şenlik düzenlendi.