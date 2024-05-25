Yeşilyurt'ta Ahmediye Kur'an Kursu'nda yıl sonu etkinliği düzenlendi

Malatya'da Yeşilyurt İlçe Müftülüğünce, Ahmediye Hafızlık 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencilerine yıl sonu programı düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahmediye Hafızlık Kur’an Kursu Konferans Salonunda ,4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri için gerçekleştirilen etkinlik İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Vali Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı, Kur'an-ı Kerim'in, Müslümanlar için ilahi bir rehber olduğunu söyledi.

Kur'an'ı öğrenmek ve onun mesajlarını özümsemek her yaş grubundaki Müslüman için bir görev olduğunu aktaran Yazıcı, "Özellikle de 4-6 yaş, çocukların öğrenmeye ve yeni bilgiler edinmeye en açık oldukları dönemdir. Bu yaşta Kur'an ile tanışmaları, hayatlarının geri kalanında onlara büyük bir rehber olacaktır. Kur'an'ın ışığında yetişen çocuklar, ahlaklı, erdemli ve topluma faydalı bireyler olma yolunda ilerleyeceklerdir. Sevgili çocuklar, bugün burada aldığınız eğitim, inşallah sizleri aydınlık bir geleceğe taşıyacaktır. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye ve onun mesajlarını hayatınıza uygulamaya gayret gösterin." ifadelerini kullandı.