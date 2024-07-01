CHP Arguvan İlçe Başkanı Ekber Aslantürk istifa etti

Malatya'da, CHP Arguvan İlçe Başkanı Ekber Aslantürk, görevinden istifa etti.

CHP Malatya İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "İki dönemdir partimizin Arguvan ilçe başkanı olarak görev yapmakta olan Ekber Aslantürk, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etti. Aslantürk'ün istifasının ardından Arguvan İlçe Başkanlığı görevine kısa sürede yeni başkan ve yönetim kurulu atanacaktır. Ekber Aslantürk'e bugüne kadar göstermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadesi kullanıldı.