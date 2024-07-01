Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        CHP Arguvan İlçe Başkanı Ekber Aslantürk istifa etti

        Malatya'da, CHP Arguvan İlçe Başkanı Ekber Aslantürk, görevinden istifa etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 16:59 Güncelleme: 01.07.2024 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Arguvan İlçe Başkanı Ekber Aslantürk istifa etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'da, CHP Arguvan İlçe Başkanı Ekber Aslantürk, görevinden istifa etti.

        CHP Malatya İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "İki dönemdir partimizin Arguvan ilçe başkanı olarak görev yapmakta olan Ekber Aslantürk, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etti. Aslantürk'ün istifasının ardından Arguvan İlçe Başkanlığı görevine kısa sürede yeni başkan ve yönetim kurulu atanacaktır. Ekber Aslantürk'e bugüne kadar göstermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ramazan Hoca cinayetinde itiraf geldi!
        Ramazan Hoca cinayetinde itiraf geldi!
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Televizyonda sporun yeni markası HTSPOR olacak
        Televizyonda sporun yeni markası HTSPOR olacak
        Saros Körfezi'nde deniz yatağında uyuyakalan tatilci 2 mil açıkta kurtarıldı
        Saros Körfezi'nde deniz yatağında uyuyakalan tatilci 2 mil açıkta kurtarıldı
        Çeyrek final aşkına!
        Çeyrek final aşkına!
        Yapay zeka karpuzun da iyisinden anlıyor: İşte seçtiği karpuz
        Yapay zeka karpuzun da iyisinden anlıyor: İşte seçtiği karpuz
        Uçakta kaybolan kedisini sokak sokak gezerek arıyor: "Hayat arkadaşım gibiydi"
        Uçakta kaybolan kedisini sokak sokak gezerek arıyor: "Hayat arkadaşım gibiydi"
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Michy Batshuayi, İstanbul'da!
        Michy Batshuayi, İstanbul'da!
        Aşk tazelediler
        Aşk tazelediler
        Karayipler'de kasırga alarmı!
        Karayipler'de kasırga alarmı!
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Suda güvenli yüzmek için 7 yöntem!
        Suda güvenli yüzmek için 7 yöntem!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!

        Benzer Haberler

        Malatya'da yaralı bulunan şahin tedavi edilecek
        Malatya'da yaralı bulunan şahin tedavi edilecek
        Malatya'da "Ziraat Okulu" öğrencileri ektikleri buğdayın hasadını yaptı
        Malatya'da "Ziraat Okulu" öğrencileri ektikleri buğdayın hasadını yaptı
        Malatya'da, 'Büyük Gazze Mitingi' düzenlendi
        Malatya'da, 'Büyük Gazze Mitingi' düzenlendi
        Malatya'da "Büyük Gazze Mitingi" düzenlendi
        Malatya'da "Büyük Gazze Mitingi" düzenlendi
        Malatya'da yolcu otobüsünün çarptığı minibüsün sürücüsü yaralandı
        Malatya'da yolcu otobüsünün çarptığı minibüsün sürücüsü yaralandı
        Malatya'da silahlı yaralama olayının 2 şüphelisi yakalandı
        Malatya'da silahlı yaralama olayının 2 şüphelisi yakalandı