Kale Belediye Başkanı Özbay, projelerini anlattı

Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, hayata geçirecekleri projelerle ilçeye yeni bir bakış açısı kazandıracaklarını söyledi.

Başkan Özbay, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Murat Altundağ, Genel Sekreter Yardımcısı Nusret Mum, Yol Asfalt Daire Başkanı Ahmet Suat Soylu, Yol Şube Müdürü Mustafa Kaya, Merkez Yol Açma Müdürü Mustafa Tomo, Merkez Aykome Müdürü Doğan İnce ve Fen İşleri Müdürü Hüsnü Oruç ile bir araya geldi.

Burada konuşan Özbay, Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde oluşacak projelerle ilçeye yeni bir bakış açısı kazandıracaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda Mahmut Dursun Mahallesi'nde Millet Bahçesi (Mesire Alanı) için projeler incelendi. Uzun zamandır pasif durumda olan Kalegöl Otelin yeniden faaliyete geçmesi devamında Salkımlı Mahallesi'ne kadar uzanan sahil boyu yürüyüş alanları ve sosyal ve kültürel alanlar oluşturarak ilçemizi turizm ilçesi haline getirmeyi planlamaktayız. Ek olarak Dedeköy Mahallesi'nde alt yapısı için başlangıcı yapılmış olan geniş kapsamlı seyir terası projemiz doğal güzellikleri ve panoramik manzarasıyla Kale'nin saklı cennetlerinden birisi. Bu güzellikleri herkesin doya doya izleyebileceği bir mekan olacağı ve şehir yaşamının stresinden uzaklaşarak, doğayla buluşabileceğiniz bir kaçamak noktası oluşturacağız. Bu projeler sadece bugünün değil yarının da Kale'si için büyük bir adım."