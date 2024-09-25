Malatya'da depremde 7 kişinin öldüğü otele ilişkin davanın duruşması görüldü

Malatya'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yıkılan ve 3'ü çocuk 7 kişinin öldüğü Beydağı Otel'e ilişkin davada 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar M.H.B, A.Y, Ö.Ş, A.T.Ü, M.B, avukatlar ve müştekiler katıldı.

Sanık M.H.B, ifadesinde, 1993-1999 yılları arasında Malatya Belediyesinin İmar Müdürlüğünün proje kontrol bölümünde inşaat mühendisi, raportör olarak görev yaptığını, otelin 1994'te tadilat projesini sunduklarını, projenin bodrum kattaki giyinme odalarının yer değiştirmesini içerdiğini söyledi.

M.H.B, yerinde denetleme yetkileri olmadığını, 1975'te yönetmeliğin bu yetkiyi fenni mesule verdiğini ifade ederek, bilirkişi raporunda da 1994-1996 yıllarındaki tadilatlarla ilgili kusurun söz konusu olmadığını savundu.

M.H.B, 1996'daki tadilat projesinin de asma kattaki paravanla ayrılmış tuvaletlerin tadilatı olduğunu ve taşıyıcı sistemi etkileyecek tadilat yapmadığını savundu.

Sanık Ö.Ş, de otelin mimari projesini 1987'de yaptığını, 1989'da ofisini kapattığını anlatarak, 1990, 1991 ve 1994'teki tadilatlarla binanın projeyle alakasının kalmadığını ifade etti.

A.Y, bilirkişi raporunun da bu tadilatta kusur addetmediğini dile getirdi.

Sanık A.Y. de 1994-2020 yıllarında İmar Müdürlüğünde inşaat mühendisi olarak çalıştığını, otelin 1994'te yapılan tadilatını imzaladığını, bunun binada esas değişikliğe neden olmayan tefrişat olarak değerlendirilebilecek bir tadilat olduğunu söyledi.

A.T.Ü, 1996'da yapılan çatı tadilatını imzaladığını, fenni mesullüğünün de sadece çatı tadilatı için olduğunu ve çatının hafif malzemeden yapıldığını kaydetti.

Sanık M.B. de SEGBİS aracılığıyla dahil olduğu duruşmada, 1990-1999 yıllarında belediyede imar müdürü olarak görev yaptığını söyledi.

M.B, mahkeme başkanının daha önce savcılıktaki beyanında belediye görevlilerinin projeyi yerinde incelediklerini ifade ettiğini hatırlatarak, buna ilişkin söyleyeceği bir şey olup olmadığını sordu. M.B, asıl dosyayı inceleyip gerekli görürlerse inceleme yaptıklarını ifade etti.