Malatya'da depremde 7 kişinin öldüğü otele ilişkin davanın duruşması görüldü
Malatya'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yıkılan ve 3'ü çocuk 7 kişinin öldüğü Beydağı Otel'e ilişkin davada 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Malatya'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yıkılan ve 3'ü çocuk 7 kişinin öldüğü Beydağı Otel'e ilişkin davada 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.
1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar M.H.B, A.Y, Ö.Ş, A.T.Ü, M.B, avukatlar ve müştekiler katıldı.
Sanık M.H.B, ifadesinde, 1993-1999 yılları arasında Malatya Belediyesinin İmar Müdürlüğünün proje kontrol bölümünde inşaat mühendisi, raportör olarak görev yaptığını, otelin 1994'te tadilat projesini sunduklarını, projenin bodrum kattaki giyinme odalarının yer değiştirmesini içerdiğini söyledi.
M.H.B, 1996'daki tadilat projesinin de asma kattaki paravanla ayrılmış tuvaletlerin tadilatı olduğunu ve taşıyıcı sistemi etkileyecek tadilat yapmadığını savundu.
Tadilatın ahşap duvarların kaldırılıp yer değiştirmesini içerdiğini ifade eden M.H.B, asma kattaki süit oda ara bölme duvarlarının kaldırıldığını dile getirdi.
M.H.B, yerinde denetleme yetkileri olmadığını, 1975'te yönetmeliğin bu yetkiyi fenni mesule verdiğini ifade ederek, bilirkişi raporunda da 1994-1996 yıllarındaki tadilatlarla ilgili kusurun söz konusu olmadığını savundu.
Sanık A.Y. de 1994-2020 yıllarında İmar Müdürlüğünde inşaat mühendisi olarak çalıştığını, otelin 1994'te yapılan tadilatını imzaladığını, bunun binada esas değişikliğe neden olmayan tefrişat olarak değerlendirilebilecek bir tadilat olduğunu söyledi.
A.Y, bilirkişi raporunun da bu tadilatta kusur addetmediğini dile getirdi.
Sanık Ö.Ş, de otelin mimari projesini 1987'de yaptığını, 1989'da ofisini kapattığını anlatarak, 1990, 1991 ve 1994'teki tadilatlarla binanın projeyle alakasının kalmadığını ifade etti.
A.T.Ü, 1996'da yapılan çatı tadilatını imzaladığını, fenni mesullüğünün de sadece çatı tadilatı için olduğunu ve çatının hafif malzemeden yapıldığını kaydetti.
Sanık M.B. de SEGBİS aracılığıyla dahil olduğu duruşmada, 1990-1999 yıllarında belediyede imar müdürü olarak görev yaptığını söyledi.
M.B, mahkeme başkanının daha önce savcılıktaki beyanında belediye görevlilerinin projeyi yerinde incelediklerini ifade ettiğini hatırlatarak, buna ilişkin söyleyeceği bir şey olup olmadığını sordu. M.B, asıl dosyayı inceleyip gerekli görürlerse inceleme yaptıklarını ifade etti.
M.B, Beydağı Otel'de inceleme yapıp yapmadıklarına ilişkin ise inceleme yapıp yapmadıklarını bilmediğini, savcılıkta genel uygulamayı söylemek istediğini savundu.
Tanık Arif Acı ise binanın 1989'da yapıldığını, müteahhit Nurettin Acı'nın babası olduğunu söyledi.
Binada kolon kesme durumunun söz konusu olmadığını aktaran Acı, birinci depremden sonra gördükleri binada hiçbir problem gözükmediğini söyledi.
Acı, 1996 yılındaki tadilatta belediye görevlilerinin incelemeye geldiğini anlatarak, binanın sağlam olduğunu arka ve yandaki binaların üzerine devrilmesi nedeniyle yıkıldığını savundu.
Arif Acı, ağabeyinin "güvenli" diye ikinci depremden önce çocuklarını buraya getirdiğini ve burada hayatlarını kaybettiklerini de dile getirdi.
Duruşma dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 21 Ocak 2025'e ertelendi.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan, 3'ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiği Malatya çarşı merkezindeki Beydağı Otel'e ilişkin aralarında dönemin kamu görevlilerinin de olduğu 5 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.
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