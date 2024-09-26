Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı

        Malatya'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 11:46 Güncelleme: 26.09.2024 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Y.E.K. idaresindeki 67 ABH 494 plakalı motosiklet Özalper Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan N.D'ye çarptı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve yaya, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adli psikiyatride güvenlik sorunu
        Adli psikiyatride güvenlik sorunu
        Motosikletliye çarptı, polise satır çekti: İpsala'yı karıştıran Yunan vatandaşı tutuklandı
        Motosikletliye çarptı, polise satır çekti: İpsala'yı karıştıran Yunan vatandaşı tutuklandı
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Deprem davasında aranırken noterde vekalet verdiler!
        Deprem davasında aranırken noterde vekalet verdiler!
        F.Bahçe'nin Union SG 11'i
        F.Bahçe'nin Union SG 11'i
        Tekirdağ'da yaşandı! Korna cinayeti!
        Tekirdağ'da yaşandı! Korna cinayeti!
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        Çocuklarda ayna yazısına dikkat!
        Çocuklarda ayna yazısına dikkat!
        Cenaze programı belli oldu
        Cenaze programı belli oldu
        30 ilde 122 soygun! 155 yıl hapsi vardı!
        30 ilde 122 soygun! 155 yıl hapsi vardı!
        İstanbul'da tarih ve aşkın kesiştiği yer!
        İstanbul'da tarih ve aşkın kesiştiği yer!
        "Birimiz hurdalığa, birimiz mezara!" Kahreden paylaşım!
        "Birimiz hurdalığa, birimiz mezara!" Kahreden paylaşım!
        Lübnan-İsrail hattında ateşkes mümkün mü?
        Lübnan-İsrail hattında ateşkes mümkün mü?
        Göktaşı ve Obruk için sigorta olacak
        Göktaşı ve Obruk için sigorta olacak
        “İç pazar durdu, yönümüzü Körfez’e çevirdik”
        “İç pazar durdu, yönümüzü Körfez’e çevirdik”
        İklim değişikliği migrenin de seyrini değiştirdi!
        İklim değişikliği migrenin de seyrini değiştirdi!
        2024’te iş değiştirenler dikkat!
        2024’te iş değiştirenler dikkat!
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?

        Benzer Haberler

        Malatya'da 5 bin deprem konutu gelecek ay teslim edilecek
        Malatya'da 5 bin deprem konutu gelecek ay teslim edilecek
        Malatya'da karısını silahla öldüren zanlı tutuklandı
        Malatya'da karısını silahla öldüren zanlı tutuklandı
        Malatya'da depremde 7 kişinin öldüğü otele ilişkin davanın duruşması görüld...
        Malatya'da depremde 7 kişinin öldüğü otele ilişkin davanın duruşması görüld...
        Malatya'daki konteyner kentler 546 güvenlik kamerasıyla izleniyor
        Malatya'daki konteyner kentler 546 güvenlik kamerasıyla izleniyor
        Kale'de bitkisel üretimde yeni destekleme modeli tanıtıldı
        Kale'de bitkisel üretimde yeni destekleme modeli tanıtıldı
        Boşanma aşamasındaki eşinin öldürdüğü Nuran toprağa verildi
        Boşanma aşamasındaki eşinin öldürdüğü Nuran toprağa verildi