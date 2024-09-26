Malatya'da motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı
Malatya'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Malatya'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Y.E.K. idaresindeki 67 ABH 494 plakalı motosiklet Özalper Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan N.D'ye çarptı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve yaya, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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