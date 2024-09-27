Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Malatya'da 850 sentetik hap ile 93,97 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Eş zamanlı 16 adrese yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramada, 850 sentetik hap, 93,97 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tüfek ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.