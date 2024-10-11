Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da "İnsanlığın Gözyaşı Filisin" fotoğraf sergisi açıldı

        Malatya Müftülüğünce İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yaptığı soykırımı anlatan "İnsanlığın Gözyaşı Filisin" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 18:06 Güncelleme: 11.10.2024 - 18:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da "İnsanlığın Gözyaşı Filisin" fotoğraf sergisi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya Müftülüğünce İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yaptığı soykırımı anlatan "İnsanlığın Gözyaşı Filisin" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

        Battalgazi ilçesinde Kernek Karagözlüler Camisinin avlusunda açılan sergide, Anadolu Ajansı muhabirleri ile foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflar yer aldı.

        İl Müftüsü Ramazan Dolu, serginin açılışında, Gazze'nin yer yüzünün şu ana kadar gördüğü en büyük katliamlardan birini yaşadığını söyledi.

        Böyle bir soykırıma şahit olmanın insanlık tarihi açısından utanç verici olduğunun altını çizen Dolu, "Siyonist rejim pes ettirmek, Filistin halkının mücadele direncini kırmak için kadın, çocuk, demeden bir katliam ve soykırım yapmakla yola çıktı ve bunu yapıyor. Resmi rakamlara göre 42 bin sivil Filistinli kardeşimiz şehit edildi, belki bir o kadarı da yıkılan binaların enkazının altında can verdi. Mescid-i Aksa Müslümanların kutsal mekanıdır, burada bulunan cami neyse bizim için Mescid-i Aksa odur." diye konuştu.

        Toplam 30 fotoğrafın yer aldığı sergi 3 gün sürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak
        Rastgele 3 kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı!
        Rastgele 3 kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı!
        11 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        11 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Onlarca hayvanı katlettiler iddiası!
        Onlarca hayvanı katlettiler iddiası!
        Green Card başvurularında nelere dikkat edilmeli?
        Green Card başvurularında nelere dikkat edilmeli?
        Daha 15 yaşındaydı! Bir anda fenalaştı! Okulda ölüm!
        Daha 15 yaşındaydı! Bir anda fenalaştı! Okulda ölüm!
        'İnternetin koruyucu azizinin' hikayesi
        'İnternetin koruyucu azizinin' hikayesi
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        Wanda Nara'dan Icardi'ye: Arjantin'e dön!
        Wanda Nara'dan Icardi'ye: Arjantin'e dön!
        "Bulut olmazsa yapay zeka gelişemez"
        "Bulut olmazsa yapay zeka gelişemez"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Beşiktaş'ta ocak hazırlığı!
        Beşiktaş'ta ocak hazırlığı!
        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!

        Benzer Haberler

        Malatya'da "Kore Kültür Günleri" başladı
        Malatya'da "Kore Kültür Günleri" başladı
        Malatya'da gıda denetimlerinde 75 işletmeye para cezası kesildi
        Malatya'da gıda denetimlerinde 75 işletmeye para cezası kesildi
        AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören'den kongre sürecine ilişkin açıklam...
        AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören'den kongre sürecine ilişkin açıklam...
        Malatya'da yolcu minibüsü devrildi: 1'i ağır 17 yaralı
        Malatya'da yolcu minibüsü devrildi: 1'i ağır 17 yaralı
        Malatya'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı
        Malatya'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı
        Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
        Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı