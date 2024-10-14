Malatya'da çıkan anız yangını söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi Darende İtfaiye Amirliği ve Ayvalı itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlçenin kırsalında bulunan Kelhasanuşağı Mahallesi'nde biçilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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