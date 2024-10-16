Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Adreste yapılan aramada 218 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, H.D, A. K. ile D.K. yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi ilçesine bağılı Beydağı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

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