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        ER TV spikeri Kaya, canlı yayında yakalandığı deprem anını anlattı:

        Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalan ER TV'nin spikeri Hülya Kaya, depreme canlı yayında yakalandığını ve korktuğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 12:34 Güncelleme: 16.10.2024 - 12:34
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        ER TV spikeri Kaya, canlı yayında yakalandığı deprem anını anlattı:
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        Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalan ER TV'nin spikeri Hülya Kaya, depreme canlı yayında yakalandığını ve korktuğunu söyledi.

        Kaya, yaptığı açıklamada, Malatya'da son zamanlarda meydana gelen depremlerden olumsuz etkilendiklerini söyledi.

        Depremlerin psikolojik olarak kendilerini etkilediğini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

        "Canlı yayındayken 10.46'da bir deprem yaşandı. Depreme canlı yayında yakalandık korkunçtu. Evinde, işinde, sokakta yakalanan herkes gibi biz de işimizin başındayken yakalandığımız bu depremden fazlasıyla etkilendik. Travmatik bir tabloyla karşı karşıyayız. Psikolojimizin iyi olmadığını her fırsatta söylüyoruz."

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