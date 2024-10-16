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        Malatya'da Afet İstişare ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi

        Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Vali Seddar Yavuz başkanlığında Afet İstişare ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 23:30 Güncelleme: 16.10.2024 - 23:33
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        Malatya'da Afet İstişare ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi
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        Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Vali Seddar Yavuz başkanlığında Afet İstişare ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Afet Koordinasyon Merkezi'nde kentte meydana gelen depremle ilgili alınan ve alınacak tedbirler ile hasar tespit çalışmaları ele alındı.

        Toplantıda konuşan Vali Yavuz, deprem gerçeği ve afetlerin bir kez daha kendini hatırlattığını belirtti.

        Aradan geçen süre içerisinde birçok insanın deprem gerçeğini unutmuş olabileceğini ve binaları yıktırmamak için çaba sarf ettiğini aktaran Yavuz, "Bunu da anlayışla karşılıyoruz, insanların büyük emekleri var. Uzun süre biriktirdikleri emekle yaptıkları binaların yıkılması kolay kabul edilecek bir durum değil, hepimiz bunu anlayışla karşılıyoruz. Ancak şunu ifade etmem gerekir ki şehrimizin depreme dirençli, afetlere dayanıklı hale gelmesi için bu tür afetler aslında bir fırsattır." ifadesini kullandı.

        Vali Yavuz, göreve başladıkları günden bu yana şehrin yapısını değiştirmek adına adımlar attıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Zaman zaman eleştiri aldık, zaman zaman da anlaşılmakta güçlük çektik ancak bugünkü depremle gördük ki şahsen misafirlerimizle birlikte oturduğumuz odada bile binanın sallandığını hissettik. İki katlı bir yapıdan bahsediyoruz, çok katlı bir bina bile değil. Bu nedenle, durumun ciddiyetini takdirinize bırakıyorum. Ciddi bir sarsıntıyla karşı karşıya kaldık. Kale ilçemize ve yakın kırsal mahallelere de taramalar devam ediyor. Kale ilçemizde memnuniyetle gördük ki yeni yapılarda herhangi bir sorun yaşanmadı. Okullarımızda ise sadece sıva çatlağı gibi küçük hasarların olduğunu öğrendik. Bu durum bize yeniden yapılan binaların güvenli olduğunu gösteriyor."

        Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, kentte yapılan saha incelemelerinde 11 okulda hafif sıva çatlakları ve küçük yapısal kusurlar tespit edildiği, önleyici tedbirler alınması amacıyla kent genelindeki tüm resmi, özel ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime yarın ara verildiği hatırlatıldı.

        Açıklamada, "Ekipler, sahadaki çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmekte olup, vatandaşların güvenliği için gerekli tüm önlemler hızla alınmıştır. Malatya genelinde yapılan incelemelerde herhangi bir ciddi yapısal hasarın bulunmadığı gözlemlenmiş olup deprem sonrasındaki duruma ilişkin detaylı veriler ve alınacak önlemlerle ilgili istişareler toplantıda ele alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

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