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        Narmikan kavunu tezgahlarda yer almaya devam ediyor

        Malatya'nın Arguvan ilçesinde üretilen "Narmikan kavunu" tezgahlarda yer almaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 12:56 Güncelleme: 10.11.2024 - 13:00
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        Narmikan kavunu tezgahlarda yer almaya devam ediyor
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        Malatya'nın Arguvan ilçesinde üretilen "Narmikan kavunu" tezgahlarda yer almaya devam ediyor.

        Kendisine özgü aromasıyla dikkati çeken Narmikan kavunu, Arguvan-Arapgir yolunda kurulan tezgahlarda satışa sunuluyor.

        Çiftçi Mustafa Alkan, Narmikan kavununu yetiştirme sürecinin özveri ve sabır gerektirdiğini belirterek, "Kavunlarımızın aroması tamamen topraktan ve verdiğimiz emekten geliyor. Kavunun olgunlaşması sabır gerektiriyor, biz de sabırla yetiştiriyoruz. Her kavun, verdiğimiz emeğin meyvesi. Sofralara lezzet katmak en büyük mutluluğumuz. Yetiştirdiğimiz kavunları ülkemizin dört bir yanına gönderiyoruz." dedi.

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        Galeri

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