Malatya'da depremden etkilenen üreticilere 358 milyon lira destek sağlandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da tarım ve hayvancılık yapan üreticilere yaklaşık 358 milyon liralık destek sağlandı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, deprem sonrasında üreticilerin mağduriyetinin giderilmesi konusunda yoğun çaba harcandığını belirtti.

Depremlerde hayvanı telef olan yetiştiricilere 552 büyükbaş, 3 bin 249 küçükbaş, 158 kanatlı hayvan verildiğini, hayvan yetiştiricilerine 340 milyon 915 bin 743 lira tutarında destek sağlandığını anlatan Yavuz, bitkisel üretim alanında ise afette yıkılan, hasar gören depolar ve işletmelerde bulunan kayısı, buğday, arpa, nohut, ayçiçeği gibi tarımsal ürünlerin tespitinin yapıldığını, çeşitli desteklerle birlikte 16 milyon 915 bin 922 lira tutarında yardım sağlandığını aktardı.