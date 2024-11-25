Malatya'da kardan kapanan 184 mahallenin yolu ulaşıma açıldı

Lütfi Ayhan, ekiplere hizmetleri için teşekkür etti.

Battalgazi Belediyesi ekipleri, Çolaklı Mahallesi'nin yolunu açarak burada ikamet eden 72 yaşındaki diyaliz hastası Lütfi Ayhan'ın hastaneye rahatça ulaşmasını sağladı.

Öte yandan merkez ilçe belediyeleri de karla mücadele çalışması yapıyor.

Yolların tipiden dolayı tekrar kapanmaması için gün içerisinde birçok defa yol açma çalışması yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi, kar küremenin yanında tuzlama çalışmaları da yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı nedeniyle il genelindeki 719 mahalleden 342'sinin yolu kapandı.

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