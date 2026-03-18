        Malatya'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi

        Malatya'nın Hekimhan, Darende ve Doğanşehir ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Giriş: 18.03.2026 - 14:27 Güncelleme:
        Hekimhan'daki programa, Hekimhan Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, Garnizon Komutanı Tank Albay Serdar Mercan, Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, Cumhuriyet Savcısı İsa Gündüz, gazi dernekleri ile siyasi partilerin temsilcileri çelenk sundu.

        Program, şehitlik ziyareti sonrası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda slayt gösterimi ve müzik dinletisiyle sona erdi

        - Darende

        Protokol üyeleri, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Daha sonra Hasan Gazi Türbesi ve Şehitler Abidesi'nde dua merasimi düzenlendi. İlçe Müftüsü Sinan Şen tarafından yapılan duanın ardından abide gezildi.

        Osman Hulusi Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi tarafından İlçe Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

        Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi Müdürü Ünal Çifçi, Çanakkale ruhunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmanın görevlerinin başında olduğunu ifade etti.

        Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından tiyatro gösterisi düzenlendi.

        Törene, İlçe Kaymakamı Şeref Gülyer, Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Apan, kurum müdürleri, daire amirleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

        - Doğanşehir

        Protokol üyeleri, Doğanşehir Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Fen Lisesi'nde devam etti.

        Okulun konferans salonunda düzenlenen programda öğrenciler, tiyatro gösterisi ve koro dinletisinde bulundu.

        Program, öğrencilerin şiir dinletisinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

