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        Arapgir'de sulama hattı çalışması devam ediyor

        Arapgir Belediyesi, tarımsal sulama hattı çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 10:42 Güncelleme: 11.12.2024 - 10:45
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        Arapgir'de sulama hattı çalışması devam ediyor
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        Arapgir Belediyesi, tarımsal sulama hattı çalışmalarını sürdürüyor.

        Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Mahallesi Karaca Sokak'ta başlattığı 3. etap sulama suyu hattı çalışmalarına devam ediyor.

        Çalışmaların tamamlanmasıyla mahalledeki sulama suyu temininde yaşanan sıkıntıların ortadan kalkması hedefleniyor.

        Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, sulama hattı çalışmalarıyla birlikte tarım alanlarındaki verimliliğin artacağını belirtti.

        Altyapı yatırımlarının uzun vadede bölge halkı için büyük fayda sağlayacağına inandığını aktaran Cömertoğlu, ilçenin farklı bölgelerinde benzer projelerle su altyapısını güçlendirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

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        Galeri

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