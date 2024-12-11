Arapgir'de sulama hattı çalışması devam ediyor
Arapgir Belediyesi, tarımsal sulama hattı çalışmalarını sürdürüyor.
Arapgir Belediyesi, tarımsal sulama hattı çalışmalarını sürdürüyor.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Mahallesi Karaca Sokak'ta başlattığı 3. etap sulama suyu hattı çalışmalarına devam ediyor.
Çalışmaların tamamlanmasıyla mahalledeki sulama suyu temininde yaşanan sıkıntıların ortadan kalkması hedefleniyor.
Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, sulama hattı çalışmalarıyla birlikte tarım alanlarındaki verimliliğin artacağını belirtti.
Altyapı yatırımlarının uzun vadede bölge halkı için büyük fayda sağlayacağına inandığını aktaran Cömertoğlu, ilçenin farklı bölgelerinde benzer projelerle su altyapısını güçlendirmeyi amaçladıklarını kaydetti.
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