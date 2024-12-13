Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı

Narkotik suçlara yönelik çalışmada ise 15 gram sentetik uyuşturucu ile 521 sentetik hap ele geçirildi, 16 şüpheliye işlem yapıldı.

Kontrollerde 2 yoklama kaçağı, 1 hırsızlık zanlısı ile çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı, kayıp 1 kişi bulundu, birer tabanca ve tüfek ile 6 mermi ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 11-12 Aralık'ta kent genelinde kamu düzeninin ve güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla 110 ekip, 349 personelle asayiş denetimi gerçekleştirildi.

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