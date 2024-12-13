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        Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı

        Malatya'da asayiş ve trafik denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı, 521 sentetik hap ele geçirildi, narkotik suçlardan 16 şüpheliye işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 00:23 Güncelleme: 13.12.2024 - 00:23
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        Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı
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        Malatya'da asayiş ve trafik denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı, 521 sentetik hap ele geçirildi, narkotik suçlardan 16 şüpheliye işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 11-12 Aralık'ta kent genelinde kamu düzeninin ve güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla 110 ekip, 349 personelle asayiş denetimi gerçekleştirildi.

        Uygulama kapsamında 65 park-bahçe, 7 metruk bina, 8 kıraathane, 78 okul çevresi ile 7 umuma açık yer kontrol edildi, 51 noktada denetimler yapıldı.

        Kontrollerde 2 yoklama kaçağı, 1 hırsızlık zanlısı ile çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı, kayıp 1 kişi bulundu, birer tabanca ve tüfek ile 6 mermi ele geçirildi.

        Narkotik suçlara yönelik çalışmada ise 15 gram sentetik uyuşturucu ile 521 sentetik hap ele geçirildi, 16 şüpheliye işlem yapıldı.

        Trafik denetimlerinde ise 502 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 4 araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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