Malatya'da güvenlik korucusu ölü bulundu
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde görevli güvenlik korucusu kayalıklarda ölü bulundu.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde görevli güvenlik korucusu kayalıklarda ölü bulundu.
Örencik Mahallesi kırsalındaki kayalıklarda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Merkezin yönlendirmesiyle bölgeye gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cesedin, ilçede görev yapan güvenlik korucusu Mehmet Alabacak'a (30) ait olduğu tespit edildi.
Alabacak'ın hayvanlarını otlattığı sırada kayalıklardan düştüğü ve tüfeğinin ateş alması sonucu yaralanarak hayatını kaybettiği iddia edildi.
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