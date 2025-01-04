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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 16:07 Güncelleme: 04.01.2025 - 16:07
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YeniMalatya

        Hakemleri: Burak Pakkan, Barış Çiçeksoyu, Yusuf Susuz

        Yeni Malatyaspor: Muhammed Enes Salik, Emircan Bayraktar (Dk. 77 Kürşat Yılmaz Selamoğlu), Yiğit Ulaş, Alperen Arslan, Berat Yaman (Dk. 71 Eray Şişman), Atakan Müjde, Ferhat Canlı (Dk. 81 Metehan Ünal), Osman Katipoğlu (Dk.70 Ömer Çağrı Ataş), Umut Tanış, Mert Miraç Altıntaş, Mehmet Emin Taştan (Dk. 70 Enes Savucu)

        Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Onur Atasayar (Dk.46 Hakan Bilgiç), Onur Ulaş, Işık Kaan Arslan, Ali Ülgen, Paul Mukairu, Jefferson (Dk. 77 İlhami Siraçhan Nas), Oğuz Kağan Güçtekin, Daniel Avramoski (Dk. 71 Valdmiro Tualungo Paulo Lameira), Berk Yıldız (Dk. 71 Eren Aydın), Khouma Babacar​​​​​​​ (Dk. 83 Anıl Koç)

        Goller: Dk. 10 Khouma Babacar, Dk. 15 Jefferson, Dk. 60 Mukairu, Dk. 80 İlhami Siraçhan Nas (Boluspor), Dk. 26 Mert Miraç Altıntaş (Penaltıdan), Dk. 89 Enes Savucu (Yeni Malatyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 5 Işık Kaan Arslan, Dk. 25 Çağlar Şahin Akbaba, Dk. 30 Berk Yıldız, Dk. 87 İlhami Siraçhan Nas (Boluspor), Dk. 23 Umut Tanış (Yeni Malatyaspor)

        MALATYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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