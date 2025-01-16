Malatya'da akrabası tarafından bıçaklanan yaşlı kadın hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Irmaklı Mahallesi'nde Emine G. (83), evine iki gün önce misafir olarak gelen ve akli dengesinin yerinde olmadığı ifade edilen yeğeni B.K. (36) tarafından bıçaklandı.

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