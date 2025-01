Bakan Kurum, Malatya'da 201 bininci konutun anahtar teslim ve kura çekimi töreninde konuştu:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği bölgelerde hak sahipleri için yapılacak tüm konut ve iş yerlerinin inşasının başladığını belirterek, "Deprem bölgesindeki mücadelemizi gölgelemek için, baltalamak için, takoz olmak için emin olun ellerinden geleni yapıyorlar. Bugün biz millet için ev inşa ederken, yuva inşa ederken Cumhuriyet Halk Partisi milletin karşısında adeta evcilik oynamaya devam ediyor." dedi.

Bakan Kurum, Yeşilyurt ilçesindeki Merkez Kapalı Spor Salonu yanında düzenlenen "201 Bininci Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi, Malatya Çevre Yolu ve Yapımı Tamamlanan Projelerin Açılış Töreni"ndeki konuşmasında, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal otelinde meydana gelen yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

24 Ocak 2020'de Elazığ ve Malatya'da, Sivrice merkezli depremler nedeniyle derin acılar yaşandığını hatırlatan Kurum, o gün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde seferberlik anlayışıyla çalıştıklarını ve verdikleri sözleri tuttuklarını aktararak, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Kurum, 201 bininci konutu teslim etmenin gururu içerisinde olduklarını aktararak şöyle konuştu:

"Allah yeni yuvalarına kavuşan kardeşlerimizin hanesine huzur, bereket versin. Yeni yuvalarımız Malatya'mıza, 11 ilimize hayırlı uğurlu olsun. Asrın felaketinde bir milletin görebileceği en büyük afetlerden birini yaşadık ama ilk günden bu yana tek bir an bile umutsuzluğa kapılmadık. Ellerimizi, kalplerimizi milletimizle birleştirdik ve hiçbir ülkeye nasip olmayacak bir kararlılıkla asrın inşası seferberliğini başlattık. Bu büyük seferberlik, bu büyük inşa faaliyeti emin olun kardeşlerim tüm dünyada ses getirdi ve dünyada hiçbir ülkenin başaramayacağı yeniden diriliş hikayesine dönüştü. Her diriliş hikayesi adanmış bir liderle oluyor. Onun izinden gidecek bir kadroyla hayallerle başlıyor. Biz de Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle göreve başladığımız günden bu yana 2 Temmuz'dan bu yana her hafta deprem bölgesindeyiz. Her hafta deprem bölgesindeki illerimizi ziyaret ediyor ve yaptığımız ziyaretlerin her birinde vatandaşımızla kucaklaşıyoruz."

- "Adeta yeni bir ülke inşa ediyoruz" Ziyaretler sırasında vatandaşlarla görüşüp onların ihtiyaçlarını öğrendiklerini, çalışmaları yerinde gördüklerini dile getiren Kurum, verdikleri sözleri tuttukları söyledi. Bakan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Deprem bölgesinde hak sahibi olan vatandaşlarımız için yapmamız gereken konutların, dükkanların tamamının inşa faaliyetini başlattık. Tamamı başladı ve bu yıl bitmeden inşallah tüm yuvaları tamamlayacak ve 453 bin hak sahibi vatandaşlarımıza, kardeşlerimize teslim edeceğiz. Kardeşlerim, inanın çünkü o öyle bir başarı ki bugün Türkiye, yaklaşık yarım milyon evin inşasını başlatabilecek gücü, hızla bitirebilecek azmi ve gururla teslim edebilecek bu kararlılığı gösterebilecek tek ülkedir tek. Çünkü bugün Türkiye bir Avrupa ülkesindeki konut sayısı kadar yuvayı aynı anda yapıyor. Adeta yeni bir ülke inşa ediyoruz." Kurum, yaptıkları yerlerin sadece birer binadan ibaret olmadığını, bu yuvaların her birinin Türkiye Cumhuriyeti'nin aziz milletine uzattığı şefkat eli, kendi küllerinden doğan bir milletin tarihe attığı yepyeni bir imza olduğunu vurguladı. - "Onlar bize 'yapamazsınız' demeye devam edecekler" Bakan Kurum, millete hiçbir hayrı dokunmayanların da boş durmadığını ifade ederek, şöyle devam etti: "Deprem bölgesindeki mücadelemizi gölgelemek için, baltalamak için, takoz olmak için emin olun ellerinden geleni yapıyorlar. Bugün biz millet için ev inşa ederken, yuva inşa ederken Cumhuriyet Halk Partisi milletin karşısında adeta evcilik oynamaya devam ediyor. Evcilik oynuyorlar. Varsınlar onlar oynamaya devam etsinler. Biz Malatya'nın annelerine olan sözümüzü tutmaya devam edeceğiz. Biz inşallah 2025 yılı sonuna kadar Malatya'mızda, ilçelerinde, köylerinde tam 79 bin 420 konutumuzu, iş yerimizi inşallah sizlerin destekleriyle, dualarıyla teslim edeceğiz." "Varsınlar depremzede kardeşlerimize verdikleri sözü tutmasınlar." diyen Kurum, şunları kaydetti: