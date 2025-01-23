Malatya'da kar etkili oldu
Malatya'nın Darende ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Malatya'nın Darende ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışla birlikte ilçe merkezi ve çevresindeki yüksek kesimler beyaza büründü.
Karayolları ve Darende Belediyesi, yağışın ardından ana arterler ve kırsal mahalle yollarında kar küreme ile tuzlama çalışmaları için hazır olduklarını duyurdu.
Yetkililer, sürücüleri kar lastiği ve zincir kullanımı konusunda uyardı.
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