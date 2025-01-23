Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da kar etkili oldu

        Malatya'nın Darende ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 14:17 Güncelleme: 23.01.2025 - 14:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da kar etkili oldu
        ABONE OL

        Malatya'nın Darende ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışla birlikte ilçe merkezi ve çevresindeki yüksek kesimler beyaza büründü.

        Karayolları ve Darende Belediyesi, yağışın ardından ana arterler ve kırsal mahalle yollarında kar küreme ile tuzlama çalışmaları için hazır olduklarını duyurdu.

        Yetkililer, sürücüleri kar lastiği ve zincir kullanımı konusunda uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Yarın dedelerine gideceklerdi... Yan yana toprağa verildiler!
        Yarın dedelerine gideceklerdi... Yan yana toprağa verildiler!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        Türkiye açısından artık terör örgütü değil
        Türkiye açısından artık terör örgütü değil
        Cinsel istismar iddiasında anne ve sevgilisi tutuklandı!
        Cinsel istismar iddiasında anne ve sevgilisi tutuklandı!
        Konutta alım iştahı zirvede
        Konutta alım iştahı zirvede
        48 suç kaydı vardı! Cezaevinden kaçtı! Melisa'yı katletti!
        48 suç kaydı vardı! Cezaevinden kaçtı! Melisa'yı katletti!
        Suudi Arabistan'dan ABD'ye 600 milyarlık yatırım niyeti
        Suudi Arabistan'dan ABD'ye 600 milyarlık yatırım niyeti
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Irak'ta çocuk gelinlerin önünü açan yasa
        Irak'ta çocuk gelinlerin önünü açan yasa
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!

        Benzer Haberler

        Malatya'da kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaraland...
        Malatya'da kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaraland...
        Malatya'da 3 kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Malatya'da 3 kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Malatya'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        Malatya'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        Yeni Malatyaspor, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Yeni Malatyaspor, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Türkiye Belediyeler Birliğinden Doğanşehir Belediyesine araç desteği
        Türkiye Belediyeler Birliğinden Doğanşehir Belediyesine araç desteği
        Malatya'da afetzedelere 7 bin 592 konut daha teslim edilecek
        Malatya'da afetzedelere 7 bin 592 konut daha teslim edilecek