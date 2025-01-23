Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da 3 kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Malatya'da 3 kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 10:55 Güncelleme: 23.01.2025 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da 3 kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Malatya'da 3 kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        B.İ. idaresindeki 21 BZ 256 plakalı kamyonet, Battalgazi ilçesine bağlı Meydanbaşı Mahallesi Selahattin Gürkan Caddesi'nde, M.E. yönetimindeki 44 AGS 854 plakalı ve M.A'nın kullandığı 44 LT 624 plakalı kamyonetlerle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan B.İ, M.Y, B.Y, E.H, F.A. ve B.A.A. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Kartalkaya'dan sonra dedelerine gideceklermiş! Bir ailenin son tatili!
        Kartalkaya'dan sonra dedelerine gideceklermiş! Bir ailenin son tatili!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Kağıt toplayıcısı kardeşler ölü bulundu!
        Kağıt toplayıcısı kardeşler ölü bulundu!
        MB'nin yılın ilk faiz kararı ne olur?
        MB'nin yılın ilk faiz kararı ne olur?
        Taksi şoförünün katili üst kat komşusu çıktı!
        Taksi şoförünün katili üst kat komşusu çıktı!
        Trump ilk röportajını verdi
        Trump ilk röportajını verdi
        Macron'dan askerlik çağrısı
        Macron'dan askerlik çağrısı
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Uykusuzluk sorununuza bir çözüm olabilir mi?
        Uykusuzluk sorununuza bir çözüm olabilir mi?
        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında
        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında

        Benzer Haberler

        Malatya'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        Malatya'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        Yeni Malatyaspor, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Yeni Malatyaspor, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Türkiye Belediyeler Birliğinden Doğanşehir Belediyesine araç desteği
        Türkiye Belediyeler Birliğinden Doğanşehir Belediyesine araç desteği
        Malatya'da afetzedelere 7 bin 592 konut daha teslim edilecek
        Malatya'da afetzedelere 7 bin 592 konut daha teslim edilecek
        AK Parti Malatya İl Kongresi 24 Ocak'ta yapılacak
        AK Parti Malatya İl Kongresi 24 Ocak'ta yapılacak
        Malatya'da silah kaçakçılığına 7 gözaltı
        Malatya'da silah kaçakçılığına 7 gözaltı