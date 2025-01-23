Malatya'da 3 kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Malatya'da 3 kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Malatya'da 3 kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
B.İ. idaresindeki 21 BZ 256 plakalı kamyonet, Battalgazi ilçesine bağlı Meydanbaşı Mahallesi Selahattin Gürkan Caddesi'nde, M.E. yönetimindeki 44 AGS 854 plakalı ve M.A'nın kullandığı 44 LT 624 plakalı kamyonetlerle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan B.İ, M.Y, B.Y, E.H, F.A. ve B.A.A. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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