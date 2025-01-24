Bakan Yerlikaya, Malatya'da 201 bininci konutun teslim ve toplu açılış töreninde konuştu:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 bin 554 konutun kura çekimini yapacaklarını belirterek böylece Malatya'da toplam 26 bin 305 konutun kurasını çekerek aileleri sıcak yuvalarına kavuşturacaklarını söyledi.

Bakan Yerlikaya, Yeşilyurt ilçesindeki Merkez Kapalı Spor Salonu yanında düzenlenen "201 Bininci Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi, Malatya Çevre Yolu ve Yapımı Tamamlanan Projelerin Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Depremin ardından bölgenin yeniden ayağa kalkması için büyük bir seferberlik başlattıklarını belirten Yerlikaya, tüm devlet kurumların gece gündüz demeden çalıştığını ve çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Konutların yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Şimdiye kadar gerçekleştirilen kura töreni ile Malatya'nın il ve ilçe merkezlerinde 16 bin 48 konut, kırsalda ise 3 bin 703 köy evi olmak üzere toplam 19 bin 751 konutun kurasını çekerek hak sahiplerine teslim ettik. Bugün Malatya'da toplam 6 bin 554 konutun kurasını çekip ailelere teslim edeceğiz. Böylece Malatya'da toplam 26 bin 305 konutumuzun kurasını çekerek ailelerimizi sıcak yuvalarına kavuşturmuş olacağız. Şimdi soruyorum sizlere bu kadar kısa sürede bu kadar geniş bir coğrafyada bunun altından kalkabilecek bir necip millet var mıdır? Vatandaşı için halkı için gecesini gündüzüne katan Malatyalı hemşehrilerimin derdiyle dertlenen, hüznüyle hüzünlenen başka bir lider var mıdır? Çok şükür ki yanımızda ömrünü milletine adayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var."

6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Yerlikaya, afetzedelerin yeni evlerinde aileleriyle birlikte sağlıkla, huzurla, neşeyle oturmalarını, güzel anılar biriktirmelerini temenni etti.

Yerlikaya, depremden etkilenen her ilin yeniden inşası için başlatılan seferberliklere liderlik eden Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, TOKİ'ye AFAD'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.