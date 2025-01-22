Türkiye Belediyeler Birliğinden Doğanşehir Belediyesine araç desteği
Türkiye Belediyeler Birliği, Doğanşehir Belediyesine 3 araç desteğinde bulundu.
Türkiye Belediyeler Birliği, Doğanşehir Belediyesine 3 araç desteğinde bulundu.
Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Belediyeler Birliğinin hibe araçları ve iş makinesiyle şehrin yeniden inşası ve gelişimi için katkı sağlayacaklarını ifade etti.
Belediyenin araç filosunu güçlendirmeye devam ettiklerini kaydeden Bayram, "Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 1 arazöz, 1 çöp kamyonu ve 1 kepçe hibe edilmiştir. Yapılan destekten dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
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