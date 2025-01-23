Malatya'da kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan B.K, D.K. ve A.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

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