Malatya'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

Operasyonlarda, 2 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 8 fişek, 14 bin boş makaron, 11 bin 920 dolu makaron, 29 paket sigara, 14 elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yeşilyurt ve Battalgazi Jandarma İlçe komutanlıkları ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

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