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        Malatya'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

        Malatya'da kaçakçılık operasyonlarında 2 ruhsatsız tabanca, 25 bin 920 makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 17:30 Güncelleme: 22.01.2025 - 17:40
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        Malatya'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
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        Malatya'da kaçakçılık operasyonlarında 2 ruhsatsız tabanca, 25 bin 920 makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yeşilyurt ve Battalgazi Jandarma İlçe komutanlıkları ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda, 2 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 8 fişek, 14 bin boş makaron, 11 bin 920 dolu makaron, 29 paket sigara, 14 elektronik sigara likiti ele geçirildi.

        Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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