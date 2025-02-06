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        Bakan Ersoy, Malatya'da "6 Şubat Depremi Anma Programı"nda konuştu:

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Devlet olarak şehirleri inşa ve ihya ettik, ediyoruz. Verdiğimiz sözlerin arkasında durduk, duruyoruz. Bunlar zaten, sizlerin bizim üzerimizdeki hakkınızdır, emanet ettiğiniz makamlardaki görevimiz ve sorumluluğumuzdur." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 17:39 Güncelleme: 06.02.2025 - 17:48
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        Bakan Ersoy, Malatya'da "6 Şubat Depremi Anma Programı"nda konuştu:
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Devlet olarak şehirleri inşa ve ihya ettik, ediyoruz. Verdiğimiz sözlerin arkasında durduk, duruyoruz. Bunlar zaten, sizlerin bizim üzerimizdeki hakkınızdır, emanet ettiğiniz makamlardaki görevimiz ve sorumluluğumuzdur." dedi.

        Bakan Ersoy, Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "6 Şubat Depremi Anma Programı"ndaki konuşmasında, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Depremin ilk saatlerinden itibaren konuşmanın değil çalışmanın, her bir can için mücadele etmenin vakti olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirten Ersoy, şöyle konuştu:

        "Ben ve Mahmut Bakan'ım Malatya'da, diğer bakan arkadaşlarım ve yetkililerimiz afetten etkilenen illerimizde, bu milletin bir evladı olarak bir can daha nefes bulsun diye sizlerin yanında durmaya çabaladık. Sizlerin, bizlerin ve ülkemizin her bir köşesindeki insanımızın aklında hep aynı sorular vardı, 'Daha fazla ne yapabilir, daha fazla nasıl faydalı olabilirim?' Ve biliyorum ki yaşadığımız süre boyunca 'Acaba daha fazlasını yapabilir miydim?' diye kendi kendimize sorup duracağız. Çarpık yapılaşmanın sorumlularına bedel ödetmek, kentsel dönüşümü siyasete malzeme edip engelleyenlere hesap sormak, toprağa verdiklerimizin acısını dindirmeye yetmiyor. Bizi ayakta tutacak, bir sonraki güne, bir sonraki aya ve yıla taşıyacak ilaç bu değildi. Peki, nerede bulduk o ilacı? Birbirimizde bulduk. Her türlü hamasetten uzak, samimiyetle ve çok net söylüyorum, bütün bu gerçeklerin içinde şu muazzam gerçeği de gördüm ki bizim acımıza ilaç yine biziz."

        Devlet olarak depremlerden sonra şehirleri ihya ve inşa ettiklerini aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

        "Devlet olarak şehirleri inşa ve ihya ettik, ediyoruz. Verdiğimiz sözlerin arkasında durduk, duruyoruz. Bunlar zaten, sizlerin bizim üzerimizdeki hakkınızdır, emanet ettiğiniz makamlardaki görevimiz ve sorumluluğumuzdur. Takdir ise her zaman ve her koşulda sizlerindir. Lakin şu noktadaki samimiyetimize lütfen inanınız, sizler gibi bizler için de 6 Şubat dünde kalmadı, kalmayacak. Ağırlığını sizinle taşımaya, acısını sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın daima ifade ettiği gibi, hizmetkarı olduğumuz milletimizden daha önemli bir gündemimiz hiçbir zaman olmayacak. Sizlerden aldığımız güçle, gidenlerin geride bıraktıkları emanetlere sahip çıkmaya devam edecek, huzur ve refah içindeki yarınları omuz omuza inşa etmeyi sürdüreceğiz."

        Programa, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya milletvekilleri ve ilgililer katıldı.

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        Galeri

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