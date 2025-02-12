Malatya'da evde sağlık hizmetine zorlu kış şartlarında devam ediliyor

Açıklamada, kış aylarında ulaşımın zorlaştığı kırsal bölgelerde sağlık hizmetlerinin aksamadan sürdüğü belirtilerek, hareket kabiliyeti kısıtlı ve kronik hastalıkları bulunan vatandaşların düzenli olarak kontrol edildiğini aktarıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kar yağışının etkili olduğu kentte, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Evde Sağlık Hizmeti ekipleri zorlu kış şartlarında hastalara ulaşıyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.