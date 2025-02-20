Malatya'nın 4 ilçesinde eğitime kar engeli
Malatya'nın Battalgazi, Doğanşehir, Yeşilyurt ve Pütürge ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Malatya'nın Battalgazi, Doğanşehir, Yeşilyurt ve Pütürge ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün açıklamasında, Yeşilyurt ve Battalgazi'deki okullarda, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla bugün eğitim yapılmayacağı bildirildi.
Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç da sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, ilçede eğitime bir gün ara verildiğini belirtti.
Pütürge Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise kara yollarında oluşan buzlanma dolayısıyla oluşabilecek sorunlar nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.
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