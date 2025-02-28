Malatya, Tunceli ve Elazığ'da 3 bin 500 kişilik iftar sofrası kuruldu

ORHAN YOLDAŞ - Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ramazan dolayısıyla Malatya, Tunceli ve Elazığ'da kurulan çadırlarda günlük 3 bin 500 kişiye iftar verilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanında bulunan Malatya, Tunceli ve Elazığ'da ramazan ayına özel program hazırlandı.

Üç kentte kurulan çadırlarda 3 bin 500 kişiye 4 çeşit yemekten oluşan iftar verilecek. İftar çadırları içerisinde ise çocuklar için belirlenen günlerde animasyon gösterimi, oyuncak dağıtımı gibi çeşitli etkinlikler yapılacak.

Ramazan boyunca Malatya'da 1482, Tunceli'de 621, Elazığ'da 1025 olmak üzere toplam 3 bin 128 aileye kuru gıda kolisi teslim edilecek.

Bu kentlerdeki 762 yetim veya öksüz çocuğa ise bayramlık kıyafet yardımı yapılacak.

- "Kalite açısından her yıl çıtayı daha da artırmayı hedefliyoruz"

Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bacanlı, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün her yıl olduğu gibi bu yıl da yurt içinde 81 ilde iftar programları düzenlediğini söyledi.

Malatya, Elazığ ve Tunceli'de iftar programlarının hazırlıklarını yaptıklarını aktaran Bacanlı, "Malatya'da iki lokasyonda çadırlarımızı kurduk, hazırlıklarımız tamamlanmak üzere. Malatya'da yaklaşık 1500 kişiyle iftar sofrasında buluşacağız. İftar menümüz 4 çeşit yemekten oluşmakta. Elazığ'da Kültürpark Mamuretat-ül Aziz Salonu'nda, Tunceli'de ise Munzur Üniversitesi Yemekhanesi'nde öğrencilere iftar yemeği vereceğiz. Kalite açısından her yıl çıtayı daha da artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Bacanlı, iftar sofralarında Malatya'da 1500, Elazığ'da 500, Tunceli'de ise Munzur Üniversitesi Rektörlüğünün katkılarıyla 1500 olmak üzere 3 bin 500 kişiye sıcak yemek vereceklerini sözlerine ekledi.