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        Kale'de "Durumsal Farkındalık ve Bilinçlendirme Eğitimi" düzenlendi

        Malatya'nın Kale ilçesinde "Durumsal Farkındalık ve Bilinçlendirme Eğitimi" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 16:58 Güncelleme: 27.02.2025 - 16:59
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        Kale'de "Durumsal Farkındalık ve Bilinçlendirme Eğitimi" düzenlendi
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        Malatya'nın Kale ilçesinde "Durumsal Farkındalık ve Bilinçlendirme Eğitimi" gerçekleştirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kale Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda muhtarlar ve vatandaşlara yönelik dolandırıcılık, uyuşturucu madde ile mücadele ve trafik kurallarına yönelik toplantı düzenledi.

        Toplantıda, genel trafik kuralları, bahis dolandırıcılığı ve uyuşturucu madde ile mücadeleye yönelik bilgi verildi.

        Galeri
        Galeri

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