Kale'de "Durumsal Farkındalık ve Bilinçlendirme Eğitimi" düzenlendi

Toplantıda, genel trafik kuralları, bahis dolandırıcılığı ve uyuşturucu madde ile mücadeleye yönelik bilgi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kale Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda muhtarlar ve vatandaşlara yönelik dolandırıcılık, uyuşturucu madde ile mücadele ve trafik kurallarına yönelik toplantı düzenledi.

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