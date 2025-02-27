TÜBİTAK'ın Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Malatya'dan 13 proje başarılı oldu

Bilimsel araştırma ve inovasyon alanında projelerini sergileyen öğrenciler, 13 projeyle TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Finali'nde çeşitli dallarda derece yaptı.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına Malatya'dan 13 proje başarı elde etti.

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