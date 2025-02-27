TÜBİTAK'ın Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Malatya'dan 13 proje başarılı oldu
TÜBİTAK tarafından düzenlenen 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına Malatya'dan 13 proje başarı elde etti.
TÜBİTAK tarafından düzenlenen 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına Malatya'dan 13 proje başarı elde etti.
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmada, Malatya'dan öğrenciler 23 projeyle katıldı.
Bilimsel araştırma ve inovasyon alanında projelerini sergileyen öğrenciler, 13 projeyle TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Finali'nde çeşitli dallarda derece yaptı.
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