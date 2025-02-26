HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Malatya'da konuştu:

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, DEM'li ve bazı CHP'li belediyelerde HAK-İŞ üyelerinin işten çıkarıldığını belirterek, "DEM'li belediyelerde yaşanan bu kıyımlara karşı konfederasyonumuz ve sendikamız hem ulusal hem de uluslararası alanda büyük bir mücadele başlattı. Bu kıyımları uluslararası sendikalar hareketine de ulaştırdık." dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, konfederasyonun Malatya İl Başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilendiğini hatırlatarak, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Devletin ve hükümetin insanları kalıcı konutlarına yerleştirmek için büyük bir çaba sarf ettiğini kaydeden Arslan, bu yılın sonuna kadar büyük ölçüde konteynerlerden kalıcı konutlara geçileceğini ifade etti.

Arslan, konfederasyon olarak bugüne kadar deprem bölgesine yaptıkları yardımların toplamının 275 milyon lira olduğunu söyledi.

31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerden sonra el değiştiren bazı belediyelerde, DEM'li ve bir kısım CHP'li belediyelerde HAK-İŞ'e yönelik büyük bir operasyon başlatıldığını ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Belediye başkanları henüz daha mazbatasını almadan iş yerlerinde üyelerimize yönelik psikolojik baskı, tehdit, şantaj, bir şekilde işten çıkarma, sürgün etme gibi değişik yöntemler uygulayarak sadece Hizmet İş Sendikamızın 60 bin üyesi sendikamızdan istifa ettirildi. Bu istifalar baskıyla ve tehditle, işten çıkarma tehdidiyle gerçekleştirildi. İstifa etmeyen arkadaşlarımız sürgün edildiler büyükşehirlerde. Özellikle yine bazı arkadaşlarımız hiçbir sebep gösterilmeden, haklarında hiçbir soruşturma açılmadan, hiçbir şekilde kendileriyle ilgili bir disiplin süreci başlatılmadan 10 bine yakın arkadaşımız işten atıldı. Başta Van Büyükşehir olmak üzere ilçelerinde, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ilçelerinde, yine Türkiye'nin değişik bölgelerinde, Ağrı Belediyesi ve benzeri pek çok DEM'li belediyede aynı zamanda bazı CHP'li belediyelerde ciddi şekilde üyelerimiz baskı ile karşı karşıya kaldı."