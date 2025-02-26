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        Malatya'da depremzede yetiştiricilere 20 yıl vadeli faizsiz kredi imkanı

        Malatya'da, depremlerde ahırı zarar gören ve aktif olarak hayvancılığa devam eden yetiştiricilere 20 yıl vadeli 600 bin lira faizsiz kredi imkanı sağlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 15:49 Güncelleme: 26.02.2025 - 15:49
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        Malatya'da depremzede yetiştiricilere 20 yıl vadeli faizsiz kredi imkanı
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        Malatya'da, depremlerde ahırı zarar gören ve aktif olarak hayvancılığa devam eden yetiştiricilere 20 yıl vadeli 600 bin lira faizsiz kredi imkanı sağlanacak.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ahırları zarar gören ve aktif olarak hayvancılığa devam eden yetiştiricilere 20 yıl vadeli 600 bin lira faizsiz kredi imkanı sağlanacağı belirtildi.

        TÜRKVET sistemine kayıtlı hak sahiplerinin destek programından yararlanabileceğinin belirtildiği açıklamada, başvuruların e-devlet üzerinden alınmaya başlandığı, proje detayları ve başvuru sürecinde yaşanabilecek olası aksaklıklar hakkında bilgi almak isteyen yetiştiricilerin il ve ilçe tarım müdürlüklerine müracaat etmeleri gerektiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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