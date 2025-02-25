Malatya'da MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması yapıldı

Malatya'da MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması'nın Doğu Anadolu Bölgesi Malatya etabı, Battalgazi Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapıldı.

Malatya, Elazığ ve Tunceli'den okulların katıldığı yarışmada, Tunceli Merkez Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Malatya Battalgazi Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci ve Elazığ Merkez Şehit Mehmet Öter Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Açılış töreninde konuşan MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Mecit Moral, yarışmanın öğrencilere mesleki eğitim yoluyla kazandıkları becerileri sergileme fırsatı sunmayı ve zengin mutfak lezzetlerini ortaya koymayı hedeflediğini kaydetti.

Etkinliğin öğrencilerin mutfak sanatlarındaki ustalıklarını göstererek kendilerini ifade etmelerine olanak tanıyacağını aktaran Moral, aynı zamanda Türk mutfağının geleneksel tatlarını koruma ve tanıtma misyonuna da hizmet edeceğini belirtti.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır da Türk mutfağının mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması Doğu Anadolu Bölgesi Malatya etabına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tunceli, Malatya ve Elazığ'ın kendilerine özgü yemek çeşitliliği ve pişirme teknikleriyle Anadolu'nun mutfak zenginliğine büyük katkılar sağladığını kaydeden Bakır, dereceye giren öğrencileri kutladı, jüri üyelerine ve danışman öğretmenlere teşekkür etti.

Daha sonra dereceye giren öğrencilere başarı belgesi, madalya ve kupaları verildi.