Malatya'da depremde 78 kişinin öldüğü Hakimbey Apartmanı ile ilgili davanın görülmesine devam edildi

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan, 78 kişinin hayatını kaybettiği Hakimbey Apartmanı'na ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz 6 sanık katılmadı. Hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, 24 Ocak 2020'de meydana gelen Elazığ merkezli deprem nedeniyle Malatya'da hasar tespit çalışmalarına katılan Cansel Özbey tanık olarak dinlendi.

Özbey, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremin ardından Malatya'da hasar tespit çalışmalarına katıldığını ifade ederek, "Malatya'da hasar tespit çalışmalarına katıldım ama Hakimbey Apartmanı'nı hatırlamıyorum. Yapmış olduğumuz hasar tespitlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sistemine yüklüyor, alınan çıktıları da imzalıyorduk. Biz o dönemde az ya da ağır hasarlı olsun bütün binaların fotoğraflarını çekip, sisteme yüklüyorduk. Bize verilen mahallelerde genel hasar tespit çalışması taraması yaptık." dedi.

Müşteki avukatlarından Kerem Kaptanoğlu, Hakimbey Apartmanı davasına başlanmasının üzerinden bir yıl geçtiğini belirterek, "Elazığ depremi sonrası süreç tam gün yüzüne çıkarılmadı. Mahkeme, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden evrak istiyor ama hala göndermiyorlar. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bu noktada daha detaylı bir araştırma yapılıp, eksikler giderilmelidir." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, bir önceki celse Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden istenen 6 Şubat 2023'teki ilk depremde apartmanın yıkılması sonucu hayatını kaybeden Gülen Öner'in 26 Ocak 2020'de yazılmış dilekçesinin müdürlük bünyesinde bulunup bulunmadığı, bu dilekçeye istinaden herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı hususuna ilişkin belgenin gönderilmemesi nedeniyle İl Müdürlüğüne tekit (üsteleme) yazılmasına, cevap verilmemesi halinde suç duyurusunda bulunulmasına karar vererek duruşmayı 6 Mayıs'a erteledi.