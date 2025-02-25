Son günlerde kar yağışlarının etkili olduğu ve sıcaklığın eksi 20 derecelere düştüğü Malatya'da, Günpınar Şelalesi dondu. 40 metre yükseklikten akan suyun donması ile dev buz sarkıtları oluştu. Şelalenin donmuş görüntüsü ziyaretçilerin ilgisini çekti.

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