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        Malatya'da Günpınar Şelalesi dondu

        MALATYA'da hava sıcaklığı eksi 20 derecelere düşerken, kentin simgelerinden Günpınar Şelalesi dondu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 16:40 Güncelleme: 25.02.2025 - 16:45
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        Malatya'da Günpınar Şelalesi dondu
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        MALATYA'da hava sıcaklığı eksi 20 derecelere düşerken, kentin simgelerinden Günpınar Şelalesi dondu.

        Son günlerde kar yağışlarının etkili olduğu ve sıcaklığın eksi 20 derecelere düştüğü Malatya'da, Günpınar Şelalesi dondu. 40 metre yükseklikten akan suyun donması ile dev buz sarkıtları oluştu. Şelalenin donmuş görüntüsü ziyaretçilerin ilgisini çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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