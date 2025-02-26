Malatyalı berber eski eser tutkusunu müzayede salonuna taşıdı

ORHAN YOLDAŞ - Malatya'da berber dükkanını süslemek için aldığı eski eşyaları biriktiren ve zamanla antika eşyalara olan ilgisi tutkuya dönüşen Bayram Gaspak, mesleğini bırakarak mezata başladı.

Kentte berberlik yapan 36 yaşındaki Bayram Gaspak, dükkanında dekor olarak kullanmak için yaklaşık 10 yıl önce eski radyo ve cep telefonu gibi çeşitli eşyalar aldı.

İlgisini çeken eski ürünleri satın almaya devam eden Gaspak'ın bir süre sonra bu alana olan ilgisi tutkuya dönüştü. Farklı şehirlere giderek eski eser müzayedelerine katılan Gaspak, çeşitli ürünler almayı sürdürdü.

Bir süre sonra berber dükkanında yer kalmayan Gaspak, alacağı yeni ürünlere yer açabilmek için bazı ürünlerini satmaya başladı. Eski eserlerle iç içe olmayı seven Gaspak, berberlik mesleğini bırakarak eski eserlere yöneldi.

- Fes ve şalvarla açık artırma

Açtığı müzayede salonunda kentteki eski eser tutkunlarını her hafta cumartesi günü bir araya getiren Gaspak, taktığı fes ve giydiği şalvarla ürünleri açık artırmaya çıkarıyor.

Bayram Gaspak, AA muhabirine, antika eşyalara duyduğu ilginin zamanla kendisinde tutkuya dönüştüğünü anlattı.

Berberlik yaptığı dönemde eski cep telefonlarını ve radyoları hobi olarak toplamaya başladığını ve bir süre sonra farklı malzemeler aldığını belirten Gaspak, "Çok ürün aldım, bir süre sonra da satmaya başladım, daha sonra ticaretini yapmaya başladık. İşi biraz geliştirdik, mezata döktük." dedi.

Kentte eski eserlere ve antikaya ilgilin fazla olduğuna dikkati çeken Gaspak, şöyle devam etti:

"Malatya'da antika ve müzayedeye ilgi çok. İl il gezdim, çoğu şehirde müzayede var, ben de Malatya'da mezat salonu açmaya karar verdim. Arkadaşların da destekleriyle mezat yapıyoruz. Ben kendim de mezatlara katılıyorum, yaklaşık 50 ile gittim. Burada mezatı açık artırma usulüyle yapıyoruz, açılışımız 100 lira. Ürünü kaldırıyoruz 100 liradan başlatıyoruz, sonrasında alıcılar fiyat arttırıyor. Şu ana kadar gramofon sattık 25 bin liraya, altın tespih ise 28 bin liraya sahibini buldu. Çoğu ürünün değerini insanlar belirliyor."