Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatyalı berber eski eser tutkusunu müzayede salonuna taşıdı

        ORHAN YOLDAŞ - Malatya'da berber dükkanını süslemek için aldığı eski eşyaları biriktiren ve zamanla antika eşyalara olan ilgisi tutkuya dönüşen Bayram Gaspak, mesleğini bırakarak mezata başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 11:04 Güncelleme: 26.02.2025 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatyalı berber eski eser tutkusunu müzayede salonuna taşıdı
        ABONE OL

        ORHAN YOLDAŞ - Malatya'da berber dükkanını süslemek için aldığı eski eşyaları biriktiren ve zamanla antika eşyalara olan ilgisi tutkuya dönüşen Bayram Gaspak, mesleğini bırakarak mezata başladı.

        Kentte berberlik yapan 36 yaşındaki Bayram Gaspak, dükkanında dekor olarak kullanmak için yaklaşık 10 yıl önce eski radyo ve cep telefonu gibi çeşitli eşyalar aldı.

        İlgisini çeken eski ürünleri satın almaya devam eden Gaspak'ın bir süre sonra bu alana olan ilgisi tutkuya dönüştü. Farklı şehirlere giderek eski eser müzayedelerine katılan Gaspak, çeşitli ürünler almayı sürdürdü.

        Bir süre sonra berber dükkanında yer kalmayan Gaspak, alacağı yeni ürünlere yer açabilmek için bazı ürünlerini satmaya başladı. Eski eserlerle iç içe olmayı seven Gaspak, berberlik mesleğini bırakarak eski eserlere yöneldi.

        - Fes ve şalvarla açık artırma

        Açtığı müzayede salonunda kentteki eski eser tutkunlarını her hafta cumartesi günü bir araya getiren Gaspak, taktığı fes ve giydiği şalvarla ürünleri açık artırmaya çıkarıyor.

        Bayram Gaspak, AA muhabirine, antika eşyalara duyduğu ilginin zamanla kendisinde tutkuya dönüştüğünü anlattı.

        Berberlik yaptığı dönemde eski cep telefonlarını ve radyoları hobi olarak toplamaya başladığını ve bir süre sonra farklı malzemeler aldığını belirten Gaspak, "Çok ürün aldım, bir süre sonra da satmaya başladım, daha sonra ticaretini yapmaya başladık. İşi biraz geliştirdik, mezata döktük." dedi.

        Kentte eski eserlere ve antikaya ilgilin fazla olduğuna dikkati çeken Gaspak, şöyle devam etti:

        "Malatya'da antika ve müzayedeye ilgi çok. İl il gezdim, çoğu şehirde müzayede var, ben de Malatya'da mezat salonu açmaya karar verdim. Arkadaşların da destekleriyle mezat yapıyoruz. Ben kendim de mezatlara katılıyorum, yaklaşık 50 ile gittim. Burada mezatı açık artırma usulüyle yapıyoruz, açılışımız 100 lira. Ürünü kaldırıyoruz 100 liradan başlatıyoruz, sonrasında alıcılar fiyat arttırıyor. Şu ana kadar gramofon sattık 25 bin liraya, altın tespih ise 28 bin liraya sahibini buldu. Çoğu ürünün değerini insanlar belirliyor."

        Mezata fes ve şalvar ile çıktığını dile getiren Gaspak, "Geçmişten gelen kültürü geleceğimize yansıtmaya çalışıyoruz. Gelenler ilgiyle izliyor, fes ve şalvarla gördüklerinde daha çok mutlu oluyorlar ve geçmişi yad ediyorlar. Bizim için de onlar için de farklılık oluyor. Antika kültürdür. Pirinçten bakıra, gramofondan plağa eskiye dair kullanılan tüm ürünler mezata çıkıyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Galatasaray, Kemerburgaz’a taşınıyor
        Galatasaray, Kemerburgaz’a taşınıyor
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Buruk ve Mourinho'yu bekleyen cezalar!
        Buruk ve Mourinho'yu bekleyen cezalar!
        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Trump'tan skandal Gazze paylaşımı
        Trump'tan skandal Gazze paylaşımı
        Maden kazaları böyle azaldı
        Maden kazaları böyle azaldı
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        İzmir'de dehşet! Kahvenin önünde babasını öldürdü!
        İzmir'de dehşet! Kahvenin önünde babasını öldürdü!
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Alman üretici, KTM'yi satın mı alıyor?
        Alman üretici, KTM'yi satın mı alıyor?
        İkisi de kanser hastasıydı... Ayrılmışlardı... Aynı evde can verdiler!
        İkisi de kanser hastasıydı... Ayrılmışlardı... Aynı evde can verdiler!
        İstanbul'u birlikte gezdiler
        İstanbul'u birlikte gezdiler
        ABD ve Ukrayna arasında anlaşma tamam
        ABD ve Ukrayna arasında anlaşma tamam
        Kripto parada yeni dönem başladı
        Kripto parada yeni dönem başladı
        Ev temizliğinde doğru bilinen yanlışlar!
        Ev temizliğinde doğru bilinen yanlışlar!

        Benzer Haberler

        Malatya'da Kore Gazisi Yusuf Anıl törenle son yolculuğuna uğurlandı
        Malatya'da Kore Gazisi Yusuf Anıl törenle son yolculuğuna uğurlandı
        Malatya'da depremde 78 kişinin öldüğü Hakimbey Apartmanı ile ilgili davanın...
        Malatya'da depremde 78 kişinin öldüğü Hakimbey Apartmanı ile ilgili davanın...
        Malatya'da Günpınar Şelalesi dondu
        Malatya'da Günpınar Şelalesi dondu
        Malatya'da MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması yapıldı
        Malatya'da MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması yapıldı
        Ağrı'da erken dünyaya gelen Ayaz bebeğin tedavisi Malatya'da sürüyor
        Ağrı'da erken dünyaya gelen Ayaz bebeğin tedavisi Malatya'da sürüyor
        Malatya'da afiş yarışmasında dereceye girenlere kitap hediye edilecek
        Malatya'da afiş yarışmasında dereceye girenlere kitap hediye edilecek