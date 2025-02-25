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        Ağrı'da erken dünyaya gelen Ayaz bebeğin tedavisi Malatya'da sürüyor

        Ağrı'da 25 haftalık dünyaya gelen ve ambulans uçakla Malatya'ya getirilen Ayaz bebeğin tedavisi, İnönü Üniversitesi Yenidoğan Yoğum Bakım Ünitesi'nde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 10:54 Güncelleme: 25.02.2025 - 11:25
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        Ağrı'da erken dünyaya gelen Ayaz bebeğin tedavisi Malatya'da sürüyor
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        Ağrı'da 25 haftalık dünyaya gelen ve ambulans uçakla Malatya'ya getirilen Ayaz bebeğin tedavisi, İnönü Üniversitesi Yenidoğan Yoğum Bakım Ünitesi'nde devam ediyor.

        İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Ramazan Özdemir, AA muhabirine, 23 Şubat'ta Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde takip edilen 25 haftalık prematüre bebek Ayaz Çetin'in tedavi amacıyla hastanelerine getirildiğini hatırlattı.

        Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla getirilen Ayaz bebeği yoğun bakım ünitesinde tedaviye aldıklarını belirten Özdemir, bebeğin yaklaşık bir aydır Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde takip edildiğini söyledi.

        Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli pediatri uzmanlarına teşekkür eden Özdemir, şunları kaydetti:

        "Ellerine, emeklerine sağlık, gerçekten en riskli hasta gruplarımızdan bir hasta. 25 hafta, 850 gram doğmuş. Zamanından yaklaşık 4,5-5 ay erken doğmuş bir bebek. Erken doğuma bağlı birçok komplikasyonun görülebileceği mortalitenin, morbiditenin yüksek olacağı bir hasta grubu. Ayaz bebek, doğum sonrası uzun bir süre solunum cihazından ayrılamamış. Bağırsak hastalığı dediğimiz bir tabloya girmiş ve hastanın beslenmesinin ilerletilememes ve solunum cihazından ayrılmasının uzun sürmesi üzerine özellikle cerrahi amaçlı bize gönderilmiş bir bebek. Şu anda durumu stabil. Tabii ki önümüzde zor, uzun, meşakkatli bir süreç var. Hastayı çocuk cerrahisi, yeni doğan ünitesi, muhtemelen ilerleyen süreçte göz bölümü, muhtemelen nöroloji bölümü, birçok bölümler multidisiplener olarak takip edeceğiz. Genel durumu şu anda stabil ama riski yüksek bir bebek."

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