Malatya'da 75 bin 376 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 75 bin 376 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Yavuz, Malatya-Sivas kara yolu üzerinde bir araçta ve 2 zanlının üzerinde yapılan aramada 75 bin 376 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirterek, zanlıların gözaltına alındığını bildirdi.
