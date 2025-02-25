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        Malatya'da afiş yarışmasında dereceye girenlere kitap hediye edilecek

        Malatya'da İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesince "Afişler Sağlıkta Yarışıyor" isimli afiş yarışmasında dereceye girenlere kitap hediye edilecek.​​​​​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 10:03 Güncelleme: 25.02.2025 - 10:03
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        Malatya'da afiş yarışmasında dereceye girenlere kitap hediye edilecek
        ABONE OL

        Malatya'da İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesince "Afişler Sağlıkta Yarışıyor" isimli afiş yarışmasında dereceye girenlere kitap hediye edilecek.​​​​​​​

        Sağlıkla ilgili görselleri arttırmak, farklı sağlık eğitimlerinde kullanmak, insanları sağlık alanında düşünme ve araştırmaya sevk etmek amacıyla düzenlenen yarışmaya afislersagliktayarisiyor@inonu.edu.tr adresinden 27 Nisan'a kadar başvurulur yapılabilecek.

        Yaş ve meslek gözetmeksizin herkese açık olarak düzenlenen yarışmaya her katılımcı en fazla üç afişle başvurabilecek, yarışmanın sonucu ise 12 Mayıs'sa açıklanacak.

        Yarışmada dereceye girenlere sağlıkla ilgili kitaplar hediye edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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