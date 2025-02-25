Malatya'da afiş yarışmasında dereceye girenlere kitap hediye edilecek

Malatya'da İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesince "Afişler Sağlıkta Yarışıyor" isimli afiş yarışmasında dereceye girenlere kitap hediye edilecek.​​​​​​​

Sağlıkla ilgili görselleri arttırmak, farklı sağlık eğitimlerinde kullanmak, insanları sağlık alanında düşünme ve araştırmaya sevk etmek amacıyla düzenlenen yarışmaya afislersagliktayarisiyor@inonu.edu.tr adresinden 27 Nisan'a kadar başvurulur yapılabilecek.

Yaş ve meslek gözetmeksizin herkese açık olarak düzenlenen yarışmaya her katılımcı en fazla üç afişle başvurabilecek, yarışmanın sonucu ise 12 Mayıs'sa açıklanacak.

Yarışmada dereceye girenlere sağlıkla ilgili kitaplar hediye edilecek.