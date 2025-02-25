Malatya'da Kore Gazisi Yusuf Anıl törenle son yolculuğuna uğurlandı

Malatya'nın Arapgir ilçesinde 94 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Yusuf Anıl toprağa verildi.

Taşdibek Mahallesi'nde yaşayan Kore Gazisi Yusuf Anıl yaşa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle İstanbul'da oğlunun evinde vefat etti. Anıl için Taşdibek Mahalesi Hacı Osmanağa Camii'nde tören düzenlendi.

Gazinin Türk bayrağına sarılı tabutu tören mangası tarafından camiye getirildi. Caminin avlusunda öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından Anıl, Taşdibek Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Törende Arapgir Kaymakamı Fikri Badioğlu, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Cumhuriyet Savcısı Mert Taşkın, Cumhuriyet Savcısı Adil Taha Daşbaş, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği personelleri, gazinin ailesi, yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Definin ardından konuşan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Kore Gazisi Yusuf Anıl'ı son yolculuğuna uğurlamanın derin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, "Yusuf Anıl, milletimize verdiği hizmetle vatan için gösterdiği fedakarlıkla her zaman hatırlanacak. O sadece bir savaş gazisi değil, aynı zamanda büyük bir onurun cesaretin ve vatan sevgisinin simgesidir. Kendisinin vefatını büyük bir kayıp olarak kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Katılımcılar, gazinin yakınlarına baş sağlığı diledi.