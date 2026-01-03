Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Elazığ'daki depremin hissedildiği Malatya'da herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentte Elazığ'daki depremden kaynaklı herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 22:00 Güncelleme: 03.01.2026 - 22:00
        Elazığ'daki depremin hissedildiği Malatya'da herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi
        Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentte Elazığ'daki depremden kaynaklı herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını duyurdu.

        Vali Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

        "Kıymetli hemşehrilerim, valiliğimizin koordinasyonda sahadan alınan bilgilerde ilimizde bir olumsuzluk olmadığı anlaşılmıştır. Depreme dirençli yapılaşmanın önemini bir kez daha bize hatırlatmıştır."

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde saat 20.27'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

