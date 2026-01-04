Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da kar yağışı sonrası oluşan buzlanma için mücadele sürüyor

        Malaty'da yaşanan kar yağışı sonrası oluşan buzlanmanın yaşamı olumsuz etkilememesi için belediye ekiplerinin çalışması sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 15:35 Güncelleme: 04.01.2026 - 15:35
        Malatya'da kar yağışı sonrası oluşan buzlanma için mücadele sürüyor
        Malaty'da yaşanan kar yağışı sonrası oluşan buzlanmanın yaşamı olumsuz etkilememesi için belediye ekiplerinin çalışması sürüyor.

        Battalgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte önceki gün etkili olan kar yağışı sonrası sorun oluşan bölgelerde mücadele devam ediyor.

        Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yapan personelleri ziyaret etti.

        Taşkın, yaptığı açıklamada, "Gece gündüz demeden, 7/24 esasına göre çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizin günlük yaşamının aksamaması için ekiplerimiz sahada görevine devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

