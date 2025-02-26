Malatya'da otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı.
Ramazan Durmuş yönetimindeki 16 CHR 99 plakalı otomobil, Malatya-Adıyaman kara yolu Savaklı Mahallesi'nde yol kenarında bekleyen Ali Toprak'a çarptı.
Ağır yaralanan Toprak, kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Toprak, daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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