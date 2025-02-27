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        Çin heyeti depremlerin etkilediği Malatya'yı ziyaret etti

        Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği Ticaret ve Ekonomi Müsteşarı Liu Yuhua ve beraberindeki heyet, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 15:27 Güncelleme: 27.02.2025 - 15:49
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        Çin heyeti depremlerin etkilediği Malatya'yı ziyaret etti
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        Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği Ticaret ve Ekonomi Müsteşarı Liu Yuhua ve beraberindeki heyet, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'yı ziyaret etti.

        Liu Yuhua ile Çin Sanayi ve İşadamları Derneği Başkanı Zhou Yanquan'ın da yer aldığı heyet, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'yla bir araya geldi.

        Ziyarette konuşan Liu Yuhua, 2 yıl önce kentin felaket niteliğinde bir deprem yaşadığını, Çin hükümeti ve Çinli iş adamlarının bu süreçte deprem bölgesine yardımcı olmaya çalıştığını anlattı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde deprem sonrasında inşaat sürecinin başarılı geçtiğini ve depremzedelerin yeni evlerine taşındığını gördüklerini ifade eden Yuhua, şöyle konuştu:

        "Yeni evler inşa edilmiş ve depremzedeler evlerine taşınmış. Bir sonraki konuda ekonomi ve ticarete odaklanmalıyız. Buraya gelmekteki amacımız, depremden sonra bu bölgeler için neler yapabiliriz, depremzedelere nasıl yardımcı olabiliriz. Çin Sanayi ve İşadamları Derneği ile geldim, Türkiye'de faaliyet gösteren iş adamlarının hepsi üye, daha sıkı bir işbirliği gerçekleştirebiliriz."

        Yuhua, Malatya'nın kayısısını çok sevdiklerini sözlerine ekledi.

        Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise kentte 100 bin civarında insanın konteynerlerde hayatını devam ettirmeye çalıştığını belirtti.

        Deprem dönemindeki yardımları ve arama kurtarma ekipleri için Çin'e teşekkür eden Sadıkoğlu, "Yeniden ayağa kalkma mücadelesi verdiğimiz bugünlerde bize yapılan her türlü ziyaret bizim için önemli. Burada olmanızın yeniden ayağa kalkma süresinde bize katkı olacağına inancımız tamdır. Çin'e kuru kayısı ihracatının yanında ithalatımızın da olduğunu belirtmek isterim." diye konuştu.

        Oda olarak her türlü işbirliğine hazır olduklarını aktaran Sadıkoğlu, Çin Uluslararası Kalkınma Ajansının fonlarından Malatya olarak faydalanmak istediklerini kaydetti.

        Sadıkoğlu, Çin'e vize konusunda Türk iş adamlarının bazı problemler yaşadığını dile getirerek bu konuda destek istedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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