Malatya'da kardan kapanan 117 mahallenin yolu ulaşıma açıldı
Malatya'da kar nedeniyle kapanan 117 mahallenin yolu ulaşıma açıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için karla mücadele çalışmaları "7/24" esasına göre sürdürülüyor.
Belediye ekipleri kent merkezi ile kırsal mahallelerde kar küreme ve yol açma çalışmalarına devam ediyor.
Karla mücadele ekiplerinin çalışması neticesinde Akçadağ'da 17, Arapgir'de 6, Arguvan’da 16, Darende'de 21, Hekimhan'da 15, Kale’de 2, Kuluncak'ta 14, Pütürge’de 9, Yazıhan'da 10, Battalgazi'de 7 olmak üzere toplam 117 mahalle yolu ulaşıma açıldı.
