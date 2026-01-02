Habertürk
        Malatya'da kardan kapanan 117 mahallenin yolu ulaşıma açıldı

        Malatya'da kardan kapanan 117 mahallenin yolu ulaşıma açıldı

        Malatya'da kar nedeniyle kapanan 117 mahallenin yolu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 18:46 Güncelleme: 02.01.2026 - 18:46
        Malatya'da kardan kapanan 117 mahallenin yolu ulaşıma açıldı
        Malatya'da kar nedeniyle kapanan 117 mahallenin yolu ulaşıma açıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için karla mücadele çalışmaları "7/24" esasına göre sürdürülüyor.

        Belediye ekipleri kent merkezi ile kırsal mahallelerde kar küreme ve yol açma çalışmalarına devam ediyor.

        Karla mücadele ekiplerinin çalışması neticesinde Akçadağ'da 17, Arapgir'de 6, Arguvan’da 16, Darende'de 21, Hekimhan'da 15, Kale’de 2, Kuluncak'ta 14, Pütürge’de 9, Yazıhan'da 10, Battalgazi'de 7 olmak üzere toplam 117 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

